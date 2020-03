In Speyer ist ein 34-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung getötet worden. Ein gleichaltriger Tatverdächtiger wurde am Freitagnachmittag noch vor Ort festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Ludwigshafen mitteilten. Er sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.