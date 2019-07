Der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad hat die Menschen in Europa aufgerufen, gegen Populismus und Nationalismus zusammenzustehen. Der Pfingstgeist gegenseitiger Achtung und Anerkennung könne Menschen unterschiedlicher Nationen und Kulturen friedlich zusammenbringen, sagte Schad am Sonntag in der Speyerer Gedächtniskirche. In einer Zeit, in der populistische Stimmen versuchten, regionale und nationale Traditionen gegen Europa auszuspielen, wollten gerade die Kirchen Orte der Begegnung schaffen, sagte der Kirchenpräsident. Vielfalt sei eine Stärke, kein Verlust, erinnerte er. Beim Pfingstfest feiern Christen den Heiligen Geist, der alle Gläubigen verbindet, gleich welche Sprache sie sprechen.