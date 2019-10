Ein angeklagter 18-Jähriger ist am Amtsgericht Speyer wegen Bandendiebstahls zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden.

Das hat das Gericht auf Anfrage mitgeteilt. Außerdem werden von dem bereits Vorbestraften jungen Mann 5.000 Euro gefordert. Unter anderem war er mit Komplizen in die Räume der Lebenshilfe Bad Dürkheim und in eine Ludwigshafener Schule eingebrochen. In das Urteil floss eine Vorstrafe von 2 Jahren ein. Es ist nach Angaben eines Gerichtssprechers rechtskräftig.