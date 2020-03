per Mail teilen

Das Diakonissen Krankenhaus in Speyer ist gut auf einen möglichen Ausbruch des Corona Virus in der Region vorbereitet. Das erklärte eine Krankenhaussprecherin. Man habe als Krankenhaus mit Schwerpunktversorgung spezielle Isolationsmöglichkeiten. So etwa Einzelzimmer mit Vorschleusen, entsprechende Schutzkleidung und Masken, die auch Viren filtern können für Mitarbeiter. Das Pflegepersonal und die Ärzte seien entsprechend geschult worden. Plätze für mögliche Corona Fälle gäbe es auch. Aktuell seien im Schnitt fünf bis acht Personen wegen der Influenza im Krankenhaus zu versorgen; bei fast 500 Betten im Haus, gäbe es da keinen Versorgungsengpass.