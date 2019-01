per Mail teilen

Der evangelische Kirchenpräsident Christian Schad wird Ehrendoktor an der Universität Mainz. Schad erhält die Ehrendoktorwürde an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Uni. Er habe den Titel verdient, weil er sich für die Verbindung der kirchlichen Praxis mit der theologischen Wissenschaft einsetze. Außerdem hob die Universität die Bereitschaft Schads hervor, in den Dialog mit der katholischen Kirche zu treten. Schließlich würdigte die Universität den intensiven Kontakt des Kirchenpräsidenten speziell zur Mainzer Hochschule.