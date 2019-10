Die Polizei Speyer ermittelt nach einem erneuten Feuer heute Morgen im Technikmuseum Speyer. Wie die Ermittler mitteilen, brannte am frühen Morgen im Tagungszentrum des Museums aus ungeklärter Ursache ein Stück Teppichboden. Bereits am vergangenen Freitag waren am gleichen Ort ein Teppich und ein Möbelstück in Brand geraten. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich möglicherweise um den gleichen Täter handelt.