Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Speyer sind am Samstagmittag mehrere Schüsse aus einem Auto abgegeben worden. Laut Polizei fuhr der Wagen danach gemeinsam mit zwei anderen Autos in Richtung Innenstadt. Dort kontrollierten Beamte den Autokorso, der auf dem Weg zu einer türkischen Hochzeit war. In den drei Autos fanden die Beamten bei zwei 16 und 22 Jahre alten Männern insgesamt vier Schreckschusspistolen. Einen Waffenschein hatte keiner der beiden. Die Pistolen wurden sichergestellt.