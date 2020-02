per Mail teilen

Die Sanierungsarbeiten am Speyerer Dom dauern länger und werden teurer, als ursprünglich angenommen. Feuchtigkeit und Holzschädlinge haben einen Teil des Dachstuhls angegriffen. Dieses senkt sich nun ab.

Wie Dombaumeisterin Hedwig Drabik sagte, wurden in der Dachkonstruktion der Vierungskuppel erhebliche Schäden entdeckt. Der so genannte Schwellenkranz, also die Holzbalken, die ringförmig um den Turm gehen und den ganzen Dachstuhl tragen, seien viel kaputter als gedacht. Derzeit werde der Dachstuhl von einem Vermessungsbüro untersucht, anschließend müsse ein Statiker über die notwendigen Abstützmaßnahmen entscheiden.

Die Balken des Schwellenkranzes sind von Feuchtigkeit und Schädlingen stark angegriffen Pressestelle Domkapitel Speyer

In den kommenden beiden Jahren sollen die morschen Balken nach und nach durch Eichenbalken ersetzt werden. Um an die Balken heran zu kommen, müsse das Kupferdach des Vierungsturms zwei Meter hoch aufgeschnitten werden.

Sanierung verzögert sich um mindestens drei Jahre

Dombaumeisterin Drabik geht davon aus, dass die Sanierung der Vierungskuppel noch mindestens zwei Jahre andauern wird. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits im letzten Jahr abgeschlossen werden und 500.000 Euro kosten. Drabik schätzt, dass bereits 400.000 ausgeben wurden. Wie hoch die zusätzlichen Kosten für die neu entdeckten Schäden sind, stet noch nicht fest. In diesem Haushaltsjahr seien zusätzlich 900.000 Euro für die weiteren Arbeiten am Vierungsturm eingeplant.