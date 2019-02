per Mail teilen

Ein selbständiger Gastronom bezog Hartz IV und machte zugleich Gewinne. Die hat er aber dem Jobcenter nicht gemeldet. Dafür bekam er jetzt eine Bewährungsstrafe und muss viel Geld zurückzahlen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen selbständigen Gastronom, der als Bezieher von Sozialleistungen seit 2010 ein Café betrieb. Er bekam vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen Zuschüsse als Existenzgründer. Zwischen Oktober 2010 und Dezember 2012 machte er insgesamt rund 100.000 Euro Gewinn mit dem Café.

Mehr als 41.000 Euro zu Unrecht bekommen

Gemeldet hat der Mann diese positive Geschäftsentwicklung nicht. Somit bezog der Mann in diesem Zeitraum Arbeitslosengeld II in Höhe von insgesamt 41.157,88 Euro zu Unrecht, teilt das Hauptzollamt Karlsruhe am Freitag mit. Diesem war die Unregelmäßigkeit bei einer Finanzkontrolle aufgefallen.

Der Betrüger muss das zu Unrecht kassierte Geld in voller Höhe an das Jobcenter zurückzahlen. Außerdem verurteilte ihn das Amtsgericht Ludwigshafen zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten auf Bewährung.