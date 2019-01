per Mail teilen

Umweltverbände halten die langen Lkw für Unsinn. Spediteure dagegen sind begeistert von den Trucks - und hoffen auf mehr.

Wenn man mit Julian Kümmerle von der Spedition Haaf spricht, dann ist die Euphorie kaum zu überhören. "Das Projekt lief für uns und den Kunden absolut erfolgreich", sagt er. Die Rede ist von den sogenannten Gigalinern, die seit nunmehr einem Jahr auch auf rheinland-pfälzischen Straßen fahren. Für Haaf war ein Lang-Lkw zwischen Haßloch und Kandel im Einsatz. Einen Zwischenfall habe es nicht gegeben. "Das lief auf gut ausgebauten Straßen. Kein Ort, kein Wohngebiet wurde berührt."

Bis zu viermal am Tag Getränkedosen transportiert

Das Haaf-Fahrzeug transportiert drei- bis viermal pro Tag etwa sechs Tonnen leere Getränkedosen. Die kleinere Zahl an Transporten sei wirtschaftlicher. Und ein ökologischer Vorteil sei es ohnehin: "Weniger Transporte, weniger Kohlendioxid, weniger Umweltbelastung", zählt Kümmerle auf.

Strecken für Lang-Lkw im Süden von Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz hatte im Süden des Landes Strecken für Lang-Lkw beim Bund gemeldet: Kandel-Wörth, Haßloch-Kandel, Frankenthal-Worms, von Bobenheim-Roxheim nach Grolsheim sowie Offenbach/Queich-Petersberg. Die Fahrzeuge dürfen bis zu 25,25 Meter lang und damit 6,5 Meter länger als ein normaler Lastwagen sein. Wie herkömmliche Lkw dürfen die langen Gefährte nicht mehr als 40 Tonnen Gewicht haben. Bei der Spedition Haaf können nach eigenen Angaben zwei bis drei Fahrer einen Lang-Lkw steuern. Die Fahrer müssten eine Schulung absolvieren, über eine gewisse Berufserfahrung verfügen und in den vergangenen Jahren unfallfrei unterwegs gewesen sein.

Ministerium: 12.000 Lkw-Fahrten weniger

Im rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium teilt man die Begeisterung. Minister Volker Wissing (FDP) hatte vor einem Jahr persönlich den Start des ersten Lang-Lkw in Rheinland-Pfalz in Haßloch beobachtet. Im Ministerium machen die Experten folgende Rechnung auf: Durch die im Land freigegebenen Strecken könnten über 12.000 Lkw-Fahrten und somit mehr als 150 Tonnen Kohlendioxid im Jahr eingespart werden. "Lang-Lkw bedeuten für Rheinland-Pfalz und die Unternehmen eine Win-Win-Situation", findet Wissing.

Sensible Debatte

Das sah man hierzulande nicht immer so. Kritiker hatten vor dem Start eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Schiene auf die Autobahn befürchtet. Die Länge der Lkw sorge für gefährliche Manöver im Straßenverkehr und für eine weitere Belastung der Fahrbahnen. Wie sensibel die Debatte verläuft, zeigt bereits die Wortwahl. So legt man in Speditionskreisen noch heute Wert darauf, von "Lang-Lkw" oder sogar "Ökolinern" zu sprechen. Und bloß nicht von "Gigalinern" oder sogar "Monstertrucks".

Dauer 02:08 min Erster "Gigaliner" in Rheinland-Pfalz Erster "Gigaliner" in Rheinland-Pfalz

Grüne sehen generelle Zulassung weiter kritisch

Rheinland-Pfalz gehörte zu den letzten Bundesländern, die die langen Lastwagen zuließen. Die frühere rot-grüne Landesregierung hatte sich noch gegen sie ausgesprochen. "Bei mir sind keine Beschwerden eingegangen", sagt Jutta Blatzheim-Roegler, die in der Grünen-Fraktion für Mobilität zuständig ist. Die beteiligten Firmen hätten sich an die Vorgaben gehalten. Und in Rheinland-Pfalz seien ohnehin nur wenige Strecken für Lang-Lkw geeignet.

Allerdings sehe sie eine generelle Zulassung vor allem auf dicht befahrenen Autobahnen weiterhin sehr kritisch. Auch wolle sie im nächsten Verkehrsausschuss des Landtags noch mehr über die Erfahrungen aus einem Jahr Gigaliner hören. Auch über den versprochenen CO2-Einspareffekt.

BUND: Grundsätzlich falsche Richtung

Unversöhnlich zeigt sich der Verkehrsexperte des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Michael Ullrich. Er macht mit Blick auf die Lang-Lkw nicht nur Bedenken wegen der Verkehrssicherheit geltend. "Die Entwicklung geht grundsätzlich in die falsche Richtung." Zu viele Lastwagen würden heutzutage durch Europa fahren, um zum Beispiel billig produziertes Gemüse zu transportieren, kritisiert er und fordert mehr Güterverkehr auf der Schiene.

Spediteure: Lang-Lkw bleiben eine Nische

Dass nun in Sachen Gigaliner alle Dämme brechen, das glauben die Befürworter nicht. Lang-Lkw würden eine Nische bleiben, sagt Thorsten Hölser als Geschäftsführer des Speditions- und Logistikverbandes Hessen/Rheinland-Pfalz. "Schätzungen gehen davon aus, dass auch in einigen Jahren weniger als ein Prozent alles Lastwagen Lang-Lkw sein werden."

Interesse an weiteren Strecken in Rheinland-Pfalz

Doch nach dem problemlosen ersten Jahr sind offenbar Begehrlichkeiten geweckt worden. Die Spedition Haaf wartet nach eigenen Angaben auf die Genehmigung für einen weiteren Lang-Lkw-Einsatz. Nach einer Prüfung durch das Land entscheidet letztlich der Bund. Auch das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium bestätigt: "Es gibt Unternehmen, die Interesse an weiteren Strecken in Rheinland-Pfalz haben."