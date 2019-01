Im Halbfinal-Hinkampf um den Titel in der Deutschen Ringerliga empfängt heute Abend der VfK 07 Schifferstadt den ASV Nendingen. In der Vorrunde konnten die Pfälzer zweimal gegen den ASV gewinnen. Im letzten Jahr wurde Schifferstadt in der damals neu gegründeten Deutschen Ringerliga Zweiter. Das erste Halbfinale heute gegen Nendingen beginnt um 19 Uhr 30 in der Schifferstadter Wilfried-Dietrich-Halle.