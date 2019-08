per Mail teilen

Trotz der Sturmschäden am Gymnasium in Schifferstadt, kann der Unterricht zum Schulbeginn heute wie geplant stattfinden. Das teilte die Schulleitung auf SWR-Nachfrage mit. Vor rund drei Wochen hatte der Sturm das Schulgebäude schwer beschädigt.

Die Schäden sind geringer, als zunächst befürchtet, so die Schulleiterin. Vieles sei noch in den Sommerferien repariert worden. Bei dem Unwetter waren große Teile des Daches heruntergerissen worden. Es ist laut Schulleitung provisorisch mit einer Folie abgedeckt. Der Schulbetrieb werde jedoch nicht beeinträchtigt. Vier der sechs Klassenräume sind benutzbar, lediglich der Musikunterricht müsse in Container verlegt werden. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen befürchtet, dass etliche Räume gesperrt bleiben müssen weil das Dach als einsturzgefährdet galt. Laut Kreisverwaltung muss das Dach nun saniert werden. Wie hoch der Gesamtschaden durch den Sturm ist, sei noch unklar.