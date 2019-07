Tausende Deutsche habe sich während der Nazi-Zeit selbst getötet, weil sie in einer sogenannten "Mischehe" lebten - also mit einem Juden oder einer Jüdin verheiratet waren. Es drohte die Zwangsscheidung oder sogar die Deportation des jüdischen Familienmitglieds - und damit auch die Ermordung. Viele Familien gingen daher gemeinsam in den Tod. So auch der christliche Schriftsteller Jochen Klepper mit seiner jüdischen Frau und deren Stieftochter. In Speyer wird derzeit der Film "Schattenstunde" gedreht. Er erzählt ihre Geschichte.