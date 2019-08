Ein Feuer ist in der Nacht zum Samstag in einer Schule in Frankenthal ausgebrochen. Gänge und Klassenräume sind rußgeschwärzt und teilweise zerstört.

Dauer 0:31 min Feuer in Frankenthaler Schule In der Nacht zum Samstag hat es in einer Schule in Frankenthal gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Es entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Es entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Wie die Polizei mitteilt, ist das Feuer gegen 3:30 Uhr in einem Abstellraum ausgebrochen. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. Inwieweit der Schulbetrieb am Montag durch den Brand beeinträchtigt sein wird, ist noch unklar.