Frankenthaler Klinik: Präsident der Landesärztekammer "konsterniert"

In der Stadtklinik Frankenthal sollen nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung", Patienten aus finanziellen Gründen länger beatmet worden sein als nötig. Außerdem soll ein Chefarzt für die längeren Beatmungszeiten per Vertrag Boni-Zahlungen erhalten haben. Der Präsident der Landesärztekammer Günther Matheis will möglicherweise den Chefarzt sanktionieren.