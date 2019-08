Die Stadtverwaltung Ludwigshafen hat am Donnerstagnachmittag bis auf Weiteres die Hochstraße Süd gesperrt. Grund sind vergrößerte Risse in der Tragekonstruktion.

Der Streckenabschnitt zwischen der Bruchwiesenstraße und der Konrad-Adenauer-Brücke weist schon seit längerer Zeit Schäden auf. Bei einer neuen Überprüfung stellten Statiker fest, dass sich die Risse in dem Bereich der Hochstraße vergrößert haben.

Bereich soll weiträumig umfahren werden

In Absprache mit der Stadtverwaltung wurde die Sperrung der Hochstraße Süd aus Sicherheitsgründen beschlossen. Die Stadtverwaltung appelliert an die Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren. In Folge der kurzfristigen Sperrung kam es in Ludwigshafen und Mannheim zu Staus.

Neue Informationen am Freitag

Nach Angaben von Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wird es am Freitagnachmittag neue Informationen zum Zustand der Brücke geben. "Wir wollen die Ursache jetzt genauer untersuchen. Sicherheit geht vor", sagte Steinruck dem SWR. Sollte keine Gefährdung bestehen, werde die Pilzhochstraße wieder geöffnet.

Die marode Hochstraße Süd ist schon seit rund eineinhalb Jahren für Lkw gesperrt. Sie sollte ursprünglich als Ausweichstrecke für die ebenfalls dringend sanierungsbedürftige "Schwester" - die Hochstraße Nord - in Stand gesetzt werden. Doch Anfang des Jahres scheiterten die Pläne.

Die Hochstraße Süd ist eine der wichtigsten Straßenverbindungen aus Ludwigshafen und der Pfalz nach Mannheim und in den Rhein-Neckar-Raum.