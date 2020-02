Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist in der Germersheimer Südpfalz-Kaserne eingetroffen. Dort sind seit dem Wochenende mehr als 120 China-Rückkehrer in Quarantäne.

Bundesgesundheitsminister Spahn sagte vor seiner Abreise aus Berlin, er wolle sich vor Ort ein Bild der Lage verschaffen - so weit das eben gehe. In den Quarantäne-Bereich selbst komme er natürlich nicht hinein, aber er wolle sich dennoch einen Eindruck verschaffen, so Spahn.

"Ich finde es schwierig, aus Berlin die Dinge zu kommentieren und begleiten, ohne selbst vor Ort gewesen zu sein." Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister

Großer Medienandrang: Gesundheitsminister Jens Spahn spricht vor der Südpfalz-Kaserne in Germersheim SWR

Außerdem wolle er den Veranwortlichen vor Ort seinen Dank aussprechen: Bundeswehr, Deutsches Rotes Kreuz, Stadt und Landkreis hätten maßgeblich mitgeholfen, die Qaurantänestation so zügig einzurichten.

Ergebnisse der Corona-Tests stehen noch aus

Nach Angaben des Germersheimer Landrates Fritz Brechtel wird frühestens am Nachmittag klar sein, ob sich weitere Rückkehrer mit dem Coronavirus infiziert haben. Dann werden die Ergebnisse des jüngsten Tests vorliegen. Bei zwei Erwachsenen war das Virus nachgewiesen worden. Sie befinden sich in der Uni-Klinik in Frankfurt.

Keine Einteilung in Gruppen mehr

Gestern hatte Brechtel bekannt gegeben, dass die Einteilung der 120 China-Rückkehrer in der Quarantänestation in vier Gruppen aufgehoben wurde. Dies habe sich nicht als praktikabel herausgestellt, so der Landrat. Das Gebäude sei relativ eng und die Menschen würden durcheinander laufen.

So sehen die Zimmer für die Quarantäne-Insassen aus. dpa Bildfunk picture alliance/Frank Rumpenhorst/dpa

Quarantäne um Coronavirus auszuschließen

Ursprünglich war geplant gewesen, dass die rund 120 Menschen in vier Gruppen die Quarantäne in der Germersheimer Südpfalz-Kaserne verbringen. Falls dann bei jemandem das Coronavirus ausgebrochen wäre, hätte so verhindert werden können, dass sich die Quarantänezeit für alle Rückkehrer erneut um 14 Tage verlängert.