Ein junges Elternpaar aus Ludwigshafen steht erneut vor Gericht, weil es sein neugeborenes Baby gequält haben soll. Zum Prozessauftakt am Donnerstag beschuldigte die Mutter den Vater des kleinen Jungen. Der schwieg allerdings.

Das sieben Wochen alte Baby war im Oktober 2018 schwer misshandelt und dadurch lebensgefährlich verletzt worden. Erst einen Tag später hatten die Eltern mit dem Baby eine Kinderärztin aufgesucht. Dem kleinen Jungen wurde durch eine Not-OP in einer Klinik das Leben gerettet. Die Anklage geht davon aus, dass die Eltern den Tod des Kindes billigend in Kauf nahmen.

Die angeklagten Eltern am Donnerstagmorgen im Gerichtssaal. SWR Janina Hecht

Erster Prozess ausgesetzt

Im Juni war das Verfahren am Frankenthaler Landgericht gegen die angeklagten Eltern aus Ludwigshafen-Oggersheim nach mehreren Wochen ausgesetzt worden, weil einer der Verteidiger schwer erkrankte. Am Donnerstag erschien die angeklagte Mutter mit einem neuen Verteidiger. Die Anklage wurde neu verlesen, was die Eltern äußerlich regungslos verfolgten.

Eltern sollen "mit Werkzeug oder Waffe" Baby misshandelt haben

Laut Anklage sollen die Eltern, 26 und 24 Jahre alt, im Oktober 2018 ihr damals sieben Wochen altes Baby mit einem Werkzeug oder einer Waffe lebensgefährlich verletzt und schwer misshandelt haben.

Die Ärzte hatten unter anderem schwerste Verletzungen im Genitalbereich, ein Loch im Darm und innere Verletzungen sowie Knochenbrüche bei dem neugeborenen Jungen festgestellt. Außerdem erlittt das Baby Hirnblutungen, sein Herz und die Lunge waren geprellt und der Penis war ebenfalls verletzt.

Baby war schwerverletzt in Klinik gekommen

Unklar ist, wer von den beiden Angeklagten dem Kind welche Verletzung zugefügt hat. Laut Staatsanwaltschaft hätten aber beide erkennen müssen, wie schwer verletzt das Neugeborene war.

Sexuelle Motive bei der Mutter?

Der Mutter legt die Anklage auch sexuelle Motive für die Taten vor. Deshalb ist die 26-Jährige auch wegen sexuellen Missbrauchs des Säuglings angeklagt. Ihr Anwalt verlas am Donnerstag vor dem Frankenthaler Landgericht eine Erklärung. Darin weist die 26-Jährige jede Schuld von sich und bestreitet, das Baby verletzt oder misshandelt zu haben. Schuld allein sei der Vater. Er habe dem Sohn die Verletzungen beigebracht, sei an dem Tag betrunken und aggressiv gewesen. Er habe sich auch geärgert, weil sie nicht mit ihm habe schlafen wollen.

Verletzte der Vater das Kind beim Fiebermessen?

Die Frau behauptet, ihr Ex-Partner habe das Baby beim Fiebermessen verletzt und außerdem versucht - aufgrund seines muslimischen Hintergrunds - das Baby selbst zu beschneiden.

Der Vater schwieg zu den Vorwürfen am ersten Verhandlungstag. Laut Staatsanwaltschaft ist nicht klar, ob der kleine Junge Folgeschäden der Misshandlungen zurückbehalten wird.