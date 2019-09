Vor dem Landgericht Frankenthal muss sich seit Montag eine Frau verantworten, die ihren Freund getötet haben soll. Direkt nach der Anklageverlesung wurde die Verhandlung unterbrochen.

Der Prozess musste unterbrochen werden, weil ein psychologischer Sachverständiger nicht vor Gericht erscheinen konnte. Die Verhandlung soll nach Gerichtsangaen am 7. Oktober fortgesetzt werden.

Angeklagt ist eine 49 Jahre alte Frau, die laut Staatsanwaltschaft am 31. März dieses Jahres in Ludwigshafen mit ihrem Mann in Streit geraten war. Im Verlauf der Auseinandersetzung stieß sie laut Anklage ein Küchenmesser tief in seinen rechten Oberschenkel und traf dabei die Hauptschlagader. Der Mann verblutete.

Keine Erinnerung an die Tat

Anwohner hatten damals laute Hilfeschreie gehört und die Polizei alarmiert. Im Polizeibericht hieß es, die Frau habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Bei ihr wurde ein ein Alkoholwert von 1,5 Promille festgestellt. Nach Angaben ihres Verteidigers will die Angeklagte vor Gericht aussagen, sie könne sich aber nicht an die Tat erinnern. Das Frankenthaler Landgericht hat drei Sachverständige und 24 weitere Zeugen geladen - das Urteil ist für November geplant.