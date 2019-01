per Mail teilen

Seit zweieinhalb Jahren sitzt der Angeklagte im Frankenthaler "Babymordprozess" in U-Haft. Zu lange, urteilte das Bundesverfassungsgericht. Jetzt ist er auf freiem Fuß.

Das Oberlandesgericht Zweibrücken ordnete die Freilassung des Angeklagten an. Es reagierte damit am Donnerstag auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.

Die Freilassung des Mannes sagt noch nichts darüber aus, wie der Prozess am Ende ausgehen wird – also welche Strafe der Angeklagte bekommen könnte. Es geht lediglich darum, dass der Angeklagte den Verhandlungssaal als freier Mann betritt und nicht aus der Untersuchungshaft zu den Terminen geführt wird.

Weitere U-Haft sei nicht gerechtfertigt

Dem Mann wird weiterhin Mord, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme in Tateinheit mit versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte unter anderem kritisiert, dass das Gericht nicht zügig genug gearbeitet habe. Weniger als einmal pro Woche sei zu wenig, wie Kerstin Anabah aus der SWR-Rechtsredaktion im Video erklärt. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit setze der Dauer der Untersuchungshaft auch unabhängig von der Straferwartung Grenzen.

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin sagte am Donnerstag, er nehme den Beschluss des Oberlandesgerichts zur Kenntnis. "Die Entscheidung zu bewerten, steht dem Ministerium der Justiz nicht zu, da sie - ebenso wie die übrigen Entscheidungen in diesem Verfahren - in richterlicher Unabhängigkeit getroffen wurde."

Der Deutsche Richterbund sieht in der Freilassung des Angeklagten eine Verkettung unterschiedlicher Umstände. "In diesem Fall ist vieles unglücklich gelaufen", sagte der Landesvorsitzende Thomas Edinger. Als Hauptgrund nannte er die plötzliche Erkrankung der Vorsitzenden Richterin nach einer mehrmonatigen Hauptverhandlung kurz vor Abschluss des Prozesses.

Hintergründe zum "Babymordprozess"

Der Angeklagte befindet sich seit Mai 2016 in Untersuchungshaft. Der 35-jährige soll 2016 seine zwei Monate alte Tochter aus dem zweiten Stock eines Hauses geworfen haben. Er soll auch seine Ex-Lebensgefährtin, einen Freund und sein anderes Kind am Tatabend verletzt haben.

"Bis jemand rechtskräftig verurteilt ist, gilt er als unschuldig." Kerstin Anabah, SWR-Rechtsredaktion

Auf Grund der Erkrankung der Richterin war der Prozess im vergangenen Jahr noch einmal neu begonnen worden. Eine allgemeine Überlastung des Gerichts reiche bei einer derartigen Verzögerung nicht als Begründung nicht als Begründung für die Fortdauer der Untersuchungshaft aus, so die Karlsruher Richter“.

Der Strafsenat Zweibrücken hat für seine erneute Entscheidung weitere Informationen zur Belastungssituation des Landgerichts Frankenthal eingeholt. Die Überprüfung hat ergeben, dass die Voraussetzungen, unter denen die weitere Fortdauer der Untersuchungshaft ausnahmsweise zu rechtfertigen wäre, nicht erfüllt sind.

"Bankrotterklärung für den Rechtsstaat"

Enttäuscht zeigte sich der Anwalt der Nebenklägerin, Frank Peter, nach der Entscheidung. Gegenüber dem SWR sagte er, seiner Mandantin gehe es sehr schlecht. Sie sei schockiert, habe Drohungen vom Angeklagten erhalten. Der Mann werde deshalb freigelassen, weil die Justiz unterbesetzt und überlastet sei und man nicht in angemessener Zeit ein Urteil finden könne, so Peter.

"Dass es in einem Land wie Deutschland, in einem Bundesland wie Rheinland-Pfalz, so weit kommt, dass man einen angeklagten Mörder, gegen den nach wie vor dringender Tatverdacht besteht, freilässt, ist eine Bankrotterklärung des Rechtsstaats." Frank Peter, Anwalt der Nebenklägerin

Richterbund: Personallage angespannt

"Die Lage bei den Gerichten in Rheinland-Pfalz ist immer noch sehr angespannt", sagte der Landesvorsitzende des Deutschen Richterbundes, Thomas Edinger. Er ist Richter am Amtsgericht Rockenhausen. "Das ist eine Folge des jahrzehntelangen Personalabbaus und der Sparmaßnahmen." Zwar würden inzwischen wieder mehr Richter und sonstiges Justizpersonal eingestellt. "Aber natürlich sind die Folgen der Personalknappheit der vergangenen Jahre noch nicht überwunden."