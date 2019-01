Der ehemalige Ringer und Olympiasieger Pasquale Passarelli soll in illegale Drogengeschäfte verwickelt sein. Gemeinsam mit zwei weiteren Männern muss er sich deshalb vor Gericht verantworten. Die entlasten ihn.

Am Dienstagnachmittag soll vor dem Landgericht Frankenthal das Urteil gegen Ringer- Olympiasieger Pasquale Passarelli und zwei weitere Angeklagte verkündet werden. Ihnen wird bandenmäßiger Anbau und Handel von Drogen vorgeworfen.

Illegal Cannabis-Plantagen betrieben?

Zunächst stehen am Vormittag die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. Die Anklage wirft dem Olympiasieger von 1984 vor, in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) rund 1,3 Kilogramm Marihuana mit verkauft zu haben. Die drei Angeklagten sollen dabei Cannabis-Plantagen in Häusern in Östringen (Landkreis Karlsruhe) sowie in Mutterstadt betrieben haben.

Mitangeklagte entlasten Passarelli

Im Laufe des Prozesses hatten die Mitangeklagten Passarelli nach Angaben eines Gerichtssprechers entlastet. Und auch er selbst stritt die Vorwürfe ab. Im Gegensatz zu den anderen beiden Angeklagten wurde Passarelli bereits aus der Untersuchungshaft entlassen.