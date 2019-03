per Mail teilen

Vor sieben Jahren ist die thailändische Bedienung der Speyerer Bar "Thai Orchidé" getötet worden. Ihr mutmaßlicher Mörder steht jetzt vor Gericht. Am Mittwoch sagte ein Experte, die zierliche Frau sei an den Folgen massiver Gewalt gestorben.

In der Verhandlung haben am Mittwoch eine Kripobeamtin und der Rechtsmediziner ausgesagt, der die Leiche obduzierte.

SWR Sebastian Barth

Die Polizistin war die erste Ermittlerin am Tatort. Sie schilderte, dass sie die Frau tot am Tisch sitzend vorgefunden habe, im Brustkorb der Leiche steckte noch ein Messer. Überall in der Speyerer "Thai Orchidé"-Bar sei sehr viel Blut gewesen, sagte die Beamtin im Zeugenstand.

Zeugin: Spielautomaten waren aufgebrochen

Außerdem seien sämtliche Spielautomaten und ein Zigarettenautomat aufgebrochen und aufgehebelt worden. Die Kripobeamtin sagte, sie gehe deshalb davon aus, dass es sich um mehr als einen Täter gehandelt haben muss – einfach weil es so viele Automaten gewesen seien und das viel Arbeit für eine Person sei.

Sofort losgeschossen?

Nach Aussage der Beamtin soll der Täter wohl direkt vom Eingang der Bar aus auf die thailändische Bedienung geschossen haben. Die Ermittler hätten auch mehrere Projektile gefunden.

Am ersten Prozesstag hatte der Angeklagte behauptet, mit der Tat nichts zu tun zu haben. Die Kripobeamtin sagte allerdings aus, dass ihr Kollege in der Wohnung des Angeklagten einen Arbeitshandschuh entdeckt habe, an dem sowohl DNA-Spuren des Angeklagten als auch der Toten entdeckt wurden.

Rechtsmediziner schildert grausame Details

Als zweiter Zeuge sagte der Sachverständige aus, der die Leiche am Tag nach der Tat obduziert hatte. Nach seiner Aussage war die Frau nicht sofort tot - es habe ein "längeres Todesgeschehen" gegeben.

Der Rechtsmediziner sagte, die getötete Frau sei körperlich sehr zart gebaut gewesen, sie habe nur 40 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,53 Metern gewogen. Sie sei nicht sofort durch den Kopfschuss gestorben, sondern musste weitere massive Gewalt erleiden.

In diesem Nachtlokal in Speyer wurde die Leiche der Frau im August 2012 gefunden. SWR

Schnittverletzungen und gebrochene Finger

Bei der Obduktion wurden zwei gebrochene Finger und mehrere Schnittverletzungen von einem Messer festgestellt, unter anderem an den Händen. Die Frau habe offenbar versucht, sich gegen ihren Angreifer zu wehren.

Frau erstickte an ihrem Blut

Nach Aussage des Rechtsmediziners hatte der Täter offenbar massive Gewalt angewendet: Er habe auf den Hals und den Kopf der Frau eingeschlagen oder eingetreten. Dadurch sei unter anderem der Kehlkopf des Opfers zerbrochen und die Frau habe so viel Blut eingeatmet, dass sie daran am Ende gestorben sei, weil sie nicht mehr atmen konnte.

Angeklagter bestreitet die Tatvorwürfe

Der 47 Jahre alte Angeklagte hatte beim Prozessauftakt vergangene Woche bestritten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die thailändische Kellnerin der Nachtbar war im August 2012 wahrscheinlich von zwei Männern überwältigt und ermordet worden.

Tat geschah schon 2012

Der Beschuldigte soll laut Staatsanwaltschaft mit einem unbekannten Komplizen in der Nacht zum 29. August 2012 in die Bar eingebrochen sein und die 57-jährige Angestellte getötet haben. Der Indizienprozess gegen den 47-jährigen Angeklagten begann erst knapp sieben Jahre nach dem Raubüberfall, weil andere Prozesse vorgezogen wurden.