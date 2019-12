Wegen des kommenden Hochstraßen-Abrisses in Ludwigshafen sollten am Montagmorgen 14 Platanen gefällt werden. Eine Stadtratsfraktion protestierte, und die Aktion wurde kurzfristig gestoppt.

Die Platanen, die gefällt werden sollen, stehen direkt neben der Hochstraße Süd. Sie sollen weichen, um genug Platz zu schaffen für Abriss-Geräte und Lkw, wenn im Januar die Hochstraße abgerissen wird, heißt es von Seiten der Stadt. Die Stadtratsfraktion "Grüne Ludwigshafen und Piraten" protestieren. Vertreter der Fraktion haben nach eigenen Angaben am Sonntagnachmittag eine einstweilige Verfügung ans Verwaltungsgericht in Neustadt geschickt.

Die Stadt hatte am Montagmorgen schon Mitarbeiter des Grünflächenamtes mit Hubsteiger anrücken lassen, dann aber die Baumfällung doch noch gestoppt. Die Stadt hat laut Verwaltungsgericht zwei Wochen Zeit, um wegen der Einstweiligen Verfügung Stellung zu beziehen.

Diese Platanen sollen gefällt werden SWR Leon Ahnesorg

Abriss von der anderen Seite gefordert

Das Argument der Stadt Ludwigshafen, dass die Bäume gefällt werden müssen, um Platz zu schaffen, lässt die Stadtrats-Fraktion nicht gelten. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sei der notwendige Platz für Abrissgeräte und Lkw auch auf der anderen Seite der Hochstraße Süd. Wenn schon diese Bäume beim Abriss stören würden, wie sehr beeinträchtige dann das Faktorhaus einen Abriss, argumentieren die Fraktions-Vertreter. Das Bürogebäude stehe noch viel enger an der Hochstraße Süd.

Schon einmal Protest gegen Platanenfällungen

Die Grünen hatten schon einmal erfolgreich gegen die Fällung von Platanen protestiert. Damals sollten 50 gestutzte Bäume im sogenannten Platanenhain in der Nähe des Berliner Platzes gefällt werden. An ihrer Stelle sollte ein Parkhaus gebaut werden für das künftige Metropol-Hochhaus am Berliner Platz. Einige Fraktionsmitglieder hatten sich aus Protest an die Bäume gekettet. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, hatte die Aktion unterstützt.