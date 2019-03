per Mail teilen

Weine aus der Pfalz sind auch in Großbritannien beliebt. Der Brexit könnte den Pfälzer Winzern allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Und die Konkurrenz steht schon bereit.

Der Brexit ist derzeit auch Thema auf der internationalen Weinmesse "Pro Wein" in Düsseldorf. Auch Pfälzer Winzer sind dort vertreten.

Wie gehts weiter mit dem Export von Pfälzer Wein nach Großbritannien? dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Marketing-Leiterin eines Weinguts in Neustadt an der Weinstraße sagte dem SWR, Wein-Händler in London wollten gerne weiterhin Pfälzer Wein nach Großbritannien importieren. Allerdings gebe es große Unsicherheit, wie es mit weitergeht.

Dauer 01:59 min Brexit macht Winzern Sorge SWR Wein-Experte Werner Eckert zugeschaltet von der "ProWein" aus Düsseldorf. Video herunterladen (4 MB | MP4 )

Elf Tage vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU ist noch immer unklar, ob und wann der Brexit kommt und welche Zölle dann auf welche Waren erhoben werden.

Zuwachs von 30 Prozent

Nach Angaben des Deutschen Weininstituts ist Großbritannien der viertwichtigste Exportmarkt für Deutschen Wein. 2017 gab es einen Zuwachs von fast 30 Prozent.

Konkurrenz steht bereit

Große Konkurrenz droht nun durch die Weinländer Australien und Chile. Nach SWR-Informationen hat die britische Regierung mit beiden Ländern bereits bilaterale Wein-Handels-Abkommen geschlossen.