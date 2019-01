per Mail teilen

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz fahndet nach einem 13-jährigen Jungen aus Frankenthal. Er wurde zuletzt am 28.12. gesehen. Vermisst wird auch ein 63-Jähriger, der aus einem Krankenhaus verschwunden ist.

Der vermisste Junge heißt Andrii Tymchenko und wurde zuletzt am 28.12. in Bobenheim-Roxheim gesehen. Der derzeitige Aufenthaltsort des 13-Jährigen ist unbekannt. Laut Polizei könnte er in Begleitung eines 21-jährigen Mannes sein.

Andrii Tymchenko wird seit dem 28.12.2018 vermisst Polizeipräsidium Rheinpfalz

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 0621 963 2773.

Patient aus Krankenhaus verschwunden

Vermisst wird auch der 63-jährige Celal Eroglu. Nach Angaben der Polizei ist er am Vormittag des 31.12. aus einem Frankenthaler Krankenhaus verschwunden. Er benötige dringend ärztliche Behandlung und werde daher gesucht.

Der vermisste Celal Eroglu Polizeidirektion Ludwigshafen

Hinweise zum Verbleib von Celal Eroglu bitte an die Polizei Frankenthal unter 06233 3130.