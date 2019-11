per Mail teilen

Ein unbeteiligter Autofahrer ist bei einem mutmaßlichen Autorennen auf der B9 bei Rülzheim (Kreis Germersheim) verletzt worden. Die Bundesstraße war vorübergehend gesperrt.

Der 53 Jahre alte Mann konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit einem der Rennteilnehmer verhindern, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem Bremsmanöver am Freitagabend verletzte sich der Mann am Kopf.

Zuvor hatte ein 33 Jahre alter Autofahrer den Angaben zufolge bei dem mutmaßlichen Autorennen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Fahrzeug hatte einen weiteren Wagen touchiert, war in die Mittelleitplanke geknallt, hatte sich mehrfach gedreht und war schließlich auf der linken Spur stehengeblieben. Der dahinter fahrende 53-Jährige musste die Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Beifahrer des Unfallverursachers flüchtig

Laut Polizei war der 33-jährige Verursacher des Unfalls betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Sein Auto sei schrottreif. Der Beifahrer des Mannes flüchtete nach Angaben der Polizei noch zu Fuß von der Unfallstelle.

Auch der Fahrer des zweiten am Rennen beteiligten Wagens ist demnach noch unbekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.