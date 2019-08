per Mail teilen

Einer Giftspinne zu Hause zu begegnen, hat eigentlich schon genug Schock-Potential. Einer Frau aus dem südpfälzischen Edesheim ist nun sogar gebissen worden.

Die Pfälzerin Martina Rudy hatte es sich gerade im Bett gemütlich gemacht, als sie etwas an ihrem Bein spürte: Ein Krabbeln. Sie schlägt zu. Plötzlich: Ein höllischer Schmerz in der Fingerkuppe. Die Edesheimerin hatte eine Spinne erwischt.

Online-Recherche ergibt Giftspinnen-Biss

Die Spinne zeigte sie ihrem Mann. Gerade einmal zweieinhalb Zentimeter groß. Mit durchscheinenden Beinen und hautfarbenem Körper. Ähnlich einer Waldameise. Im Internet stieß das Ehepaar dann aber auf ein Bild des sogenannten Ammen-Dornfingers, eine Giftspinnenart aus dem Mittelmeerraum.

Gefährliche Auswirkungen möglich

Seit den 90er Jahren breitet sich die Spinne auch in Deutschland aus. Die beiden lesen: Der Biss des Ammen-Dornfingers könne zu Herzrhythmusstörungen, allergischen Schocks oder gar zum Absterben von Gewebe führen. Der Schmerz bei Martina Rudy nahm über den Handrücken zu. Ihr Ehemann fasste daraufhin den Entschluss, zum Arzt zu fahren.

Einweisung ins Krankenhaus

In der Notfallzentrale in Landau sei man sofort alarmiert gewesen, sagt Martina Rudy. Sie wurde direkt ins Krankenhaus gebracht. Panik breitete sich in ihr aus. Auf der internistischen Station konnten die Ärzte dann aber nach einem Anruf im Berliner Tropeninstitut Entwarnung geben: Der Finger wurde gekühlt und Martina Rudy wieder nach Hause entlassen. Allerdings mit dem Hinweis, dass noch fünf Tage nach dem Biss des Ammen-Dornfingers allergische Reaktionen auftreten könnten. Ihre Fingerkuppe ist nach wie vor taub.

Angst vor Spinnen habe sie auch nach diesem Erlebnis nicht, sagt die Edesheimerin. Allerdings sei sie vorsichtiger geworden und schaue vor dem Schlafen unter die Bettdecke.