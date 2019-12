Im südpfälzischen Germersheim wurde in der Nacht eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt. Der mit Phosphor gefüllte Blindgänger wurde bei Baggerarbeiten beschädigt. Das machte einen Abstransport unmöglich.

"Die Sprengung war erfolgreich", meldete die Polizei Germersheim kurz nach 1 Uhr auf Twitter. Die Evakuierungsmaßnahmen wurden eine Stunde später aufgehoben. Zunächst kontrollierte die Feuerwehr, ob giftige Gase freigesetzt wurden. Messungen hätten keine Auffälligkeiten ergeben, teilte die Polizei mit.

Messungen bezüglich Gefahrenstoffe ergaben keine Auffälligkeit. Die Bewohner können zurück in ihre Wohnungen. Die Patienten werden vom Sanitäts-und Rettungsdienst zurück in die Asklepios-Klinik gebracht. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. *lb Polizei Germersheim, Twitter, 20.12.2019, 1:59 Uhr

Weil der Blindgänger Phosphor enthielt und durch Baggerarbeiten beschädigt wurde, war ein Abtransport nicht möglich. Da sich Phosphor an der Luft entzünde, sei die 50 Kilogramm schwere Bombe wieder zugeschüttet worden, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) am Abend. Die kontrollierte Sprengung war für den späten Abend geplant, verzögerte sich aber, weil die Evakuierung länger dauerte.

Etwa 2.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Sie konnten zeitweise in der Stadthalle oder Bürgerhaus unterkommen. Patienten des örtlichen Krankenhauses sollten nach Speyer und Kandel verlegt oder frühzeitig entlassen werden.

Fenster und Türen geschlossen halten

Für die Sprengung sei ein Sicherheitsradius von 300 Metern nötig gewesen, in dem sich niemand aufhalten durfte. Bürgermeister Schaile riet den Einwohner von Germersheim, auch in einem weiterem Umkreis Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei der Sprengung hätten ätzende Gase freigesetzt werden können.

Der bei der Entschärfung entstehende Nebel sei sehr giftig, sagte ein Sprengstoffexperte. Die Feuerwehr wollte daher Wasserwerfer aufstellen, um ein mögliches Aufsteigen von Phosphornebel zu verhindern und die Gefahren zu minimieren. Angesichts hoher Luftfeuchtigkeit und Nebel am Donnerstagabend seien die Bedingungen vor Ort eher günstig gewesen.

Auch in Kaiserslautern erneut Bombe gefunden

In der Nähe des Opel-Werksgeländes in Kaiserslautern ist am Donnerstag ebenfalls eine Fliegerbombe gefunden und am Abend entschärft worden. Es war der fünfte Fund innerhalb weniger Wochen. Da es sich laut Polizei diesmal um eine kleinere Bombe handelte, musste nur ein "kleiner" Radius für die Entschärfung evakuiert werden. Eine Sperrung der Autobahn war dieses Mal nicht notwendig.