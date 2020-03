Bezahlbare Wohnungen in der Pfalz sind knapp, die Mieten hoch, die Zahl der geförderten Wohnungen und Sozialwohnungen reicht nicht aus. Warum Kommunen eine Sozialwohnungsquote einführen sollten, erklärt Angelika Stegmann vom Mieterverein im Interview.

Frau Stegmann, es gibt Kommunen in der Pfalz, die Quoten für den sozialen Wohnungsbau eingeführt haben, um sicherzustellen, dass es günstigen Wohnraum gibt. Wie wichtig sind diese Sozialwohnungsquoten?

Stegmann: Es wird zu wenig gebaut und was gebaut wird ist in vielen Fällen zu teuer. Von den circa 300.000 neu gebauten Wohnungen im vergangenen Jahr bundesweit waren nur etwa ein Drittel klassische Mietwohnungen und weniger als ein Zehntel davon bezahlbare Sozialwohnungen. Umso wichtiger sind die Sozialquoten, die bestimmen das Verhältnis zwischen teuer und bezahlbar. Heute lese ich in der Zeitung, dass in Ludwigshafen am Rheinufer 181 neue Wohnungen gebaut werden. Die durchschnittliche Kaltmiete liegt bei 12,15 Euro pro Quadratmeter. Das ist doch ungeheuerlich

Ludwigshafen ist ja eine Stadt mit flexibler Sozialwohnungsquote von durchschnittlich 30 Prozent. Das heißt, nicht jedes Neubauprojekt muss also auch erschwingliche Wohnungen anbieten. Was bedeutet das denn für den Wohnungsmarkt?

Das ist mit ein Grund, weshalb viele Bürger in Ludwigshafen keine angemessene Wohnung finden können! Die Stadt Ludwigshafen braucht bei Neubauten überhaupt nicht auszuweisen, wie viele Sozialwohnungen gebaut werden! Sie wollen flexibel sein, heißt, jeder kann also teuer bauen. Es besteht ja keine Pflicht zu einem angemessenen Sozialanteil.

Das ärgert viele Wohnungssuchende, aber auch viele Sozialverbände. Die haben sich deshalb zusammengeschlossen und ein Bündnis für Wohnen in der Stadt gegründet. Der Mieterverein hat sich auch angeschlossen. Wie wichtig ist es?

Wir vom Mieterverein sind zufrieden, dass sich in unserer Stadt ein Aktionsbündnis gegründet hat, weil viele andere Vereine und Organisationen mit Menschen mit niedrigem Einkommen zu tun haben - Menschen, die von der Gesellschaft ausgrenzt sind, mit Migrationshintergrund usw., die eben keine bezahlbare Wohnung finden. Auch wir Berater vom Mieterverein haben mit diesen Problemen zu kämpfen. Die Menschen trauen sich immer seltener, ihre Rechte - beispielsweise wegen falscher Nebenkosten oder Mängel in der Mietwohnung - wahrzunehmen, weil sie um ihre Wohnung fürchten. Das sollte nicht sein!

Was fordert der Mieterverein Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer?

Wir vom Mieterbund fordern, dass pro Jahr mindestens 60.000 neue bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Bauherren sollen dafür Steuererleichterungen erhalten und sich verpflichten, für die Wohnungen dauerhafte Mietobergrenzen einzuhalten. Und der Sozialwohnungsbestand muss dringend aufgestockt werden. Gerade hier gibt es lange Versäumnisse. Eigentlich müssen Preis- und Sozialbindungen für Jahre geschaffen werden.

Zur Person: Angelika Stegmann ist die Vorsitzende des Mietervereins für Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.