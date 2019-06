Passanten haben am Donnerstagabend in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) ein schreiendes Kleinkind in einem Auto entdeckt. Die Mutter befand sich in einer Spielhalle.

Die 35-jährige Frau aus Edenkoben hatte laut Polizei am Donnerstag ihr zweijähriges Kind auf einem Supermarkt-Parkplatz allein im Auto zurück gelassen. Passanten bemerkten das schreiende Kleinkind und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden die Mutter in einer nahegelegenen Spielhalle, wo sie seelenruhig an einem Spielautomaten saß und zockte. Falsche Identität und Drogen Zunächst gab die Frau den Beamten falsche Personalien an. Bei genauer Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass sie Bankkarten dabei hatte, die auf einen falschen Namen ausgestellt waren. Einen Führerschein hatte sie nicht. Außerdem lagen gegen die Frau bereits zwei Haftbefehle vor. Sie kam in ein Gefängnis. Als die Beamten das Fahrzeug untersuchten, fanden sie außerdem kleine Mengen Drogen. Das Kind wurde zum Vater gebracht und das Jugendamt informiert. Wie lange das Kind im Auto saß ist unklar. Nach Polizeiangaben bestand aber keine Gesundheitsgefahr.