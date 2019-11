Im südpfälzischen Offenbach wächst der Widerstand gegen eine mögliche Erdölförderung. Eine Bürgerinitiative hat großflächige Protestplakate aufgestellt.

Auf den Plakaten ist ein durchgestrichener Bohrhammer zu sehen, dazu die Aussage: "Wir sagen nein!". Die Bürgerinitiative hat nach eigenen Angaben bislang rund 800 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. Die Bürger befürchten unter anderem, dass durch die Bohrungen das Grundwasser verseucht wird und an Häusern Risse auftreten.

Infoabend zum Erdöl am Donnerstag in Offenbach

Bei einem Infoabend am kommenden Donnerstag will die Bürgerinitiative in Offenbach mit den Bürgern über das Vorhaben diskutieren. Eine britische Firma will auf den Feldern rund um Offenbach in der Südpfalz nach Erdöl suchen. Die Gemeinde hat in dem Verfahren, das vom Landesamt für Bergbau durchgeführt wird, zwar kein Mitspracherecht. Sie kann aber eine Stellungnahme abgeben. Die Offenbacher Christdemokraten haben sich bereits gegen die Probebohrungen ausgesprochen.