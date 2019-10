Wie die Polizei mitteilte, ist der verurteilte Mörder der damals 15-jährigen Mia tot in seiner Gefängniszelle gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat er sich erhängt.

Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte auf Fremdeinwirkungen, so die Polizei weiter. Suizidale Absichten waren nach Auskunft der Anstaltsleitung nicht erkennbar. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die genauen Todesumstände seien noch unklar. Der Leichnam soll am Freitag im rechtsmedizinischen Institut in Mainz obduziert werden.

Zelle war nicht videoüberwacht

Laut Justizministerium soll sich der vermutlich aus Afghanistan stammende Flüchtling Abdul D. in der Nacht zum Donnerstag mit Schnürsenkeln und Kopfkissenbezug erhängt haben. Die Einzelzelle sei von außen verschlossen gewesen, sagte Sprecher Christoph Burmeister. Eine Videoüberwachung habe es nicht gegeben.

Dauer 0:39 min Mias Mörder erhängt in Zelle gefunden Der Mörder von Mia hat sich wohl in seiner Zelle erhängt. Bisher deutet alles auf einen Suizid hin, so die Polizei.

Ehemaliger Verteidiger von Abdul D. ist "erschüttert"

Der damalige Verteidiger von Abdul D., der Anwalt Maximilian Endler, hatte nach eigenen Angaben im Vorfeld "keine Anhaltspunkte" für eine mögliche Suizidgefahr des jungen Mannes gesehen. In einem Brief an Endler habe Abdul D. vor einigen Monaten lediglich von disziplinarischen Problemen in der JVA und von Problemen mit Mitgefangenen gesprochen. Auch Verwandte des Häftlings hätten Endler gegenüber zuletzt keine Andeutungen hinsichtlich einer Suizidgefahr gemacht. Er selbst sei "erschüttert" über den Vorgang. Während des Prozesses im Sommer 2018 hatte Abdul D. bereits einen Suizidversuch unternommen. Der junge Mann war daraufhin in einem Krankenhaus behandelt worden.

Urteil im September 2018

Das Landgericht Landau hatte Abdul D. im September 2018 wegen Mordes und Körperverletzung an seiner früheren Freundin Mia zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Als Motiv für die Tat hatte die Anklage Eifersucht und Rache angenommen. Sie ging davon aus, dass Abdul D. Mia bestrafen wollte, weil sie sich wenige Wochen vor der Tat von ihm getrennt hatte.

Demonstrationen in Kandel

Abdul D. hatte im Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel (Kreis Germersheim) die damals 15-jährige Mia mit einem Messer erstochen. Die südpfälzische Kleinstadt war danach im Streit um die deutsche Migrationspolitik eine Art Kristallisationspunkt geworden. Immer wieder hatten Bürger aus dem linken und rechten Lager in dem Ort demonstriert. Auch für diesen Freitag war eine Demonstration angekündigt.

Mordfall löste Diskussionen um Altersfeststellung aus

Abdul D. war nach seiner Ankunft in Deutschland als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aufgenommen und betreut worden. Er gab sein Alter zunächst mit 15 Jahren an. Nach der Tat kamen Zweifel auf, ob er tatsächlich so jung sei. Ein Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft kam zu dem Ergebnis, dass er zum Zeitpunkt der Tat mindestens 17 Jahre und sechs Monate, wahrscheinlich aber schon 20 Jahre alt war. Verurteilt wurde er nach Jugendstrafrecht.