per Mail teilen

Plötzlich war sie da: Die Anne-Frank-Realschule in Ludwigshafen und das benachbarte Theodor-Heuss-Gmynasium trennt seit den Herbstferien eine Mauer. Die Aktion soll an die deutsche Geschichte erinnern.

Ein etwa zehn Meter langer Bauzaun steht mit Leinen bedeckt und Graffiti besprüht zwischen den beiden Schulgebäuden. Eine Gruppe Realschüler steht davor und räselt. Was hat es damit auf sich? Wo kommt sie her? Ein Schüler vermutet, sie sei eine Art Grenze des Gymnasiums. "Ist schon komisch", fügt er hinzu.

30 Jahre Mauerfall

Die Mauer im Miniformat haben Lehrer und einige Schüler am letzten Herbstferientag aufgebaut. Das Ziel: Interesse wecken für die Geschichte der deutschen Teilung und den Mauerfall am 9. November 1989. Das neue Hindernis ist Thema in den Klassenräumen - obwohl die Mauer keine absolute Barriere darstellt und die Schüler sie mit einem kleinen Umweg umgehen können.

Wiedervereinigung geplant

Weil der 9. November dieses Jahr auf einen schulfreien Samstag fällt, soll die Mauer zwischen den Schulen schon am 8. November fallen. Dann werden Schüler beider Schulen den Bauzaun abbauen und Wiedervereinigung feiern.