Das vielzitierte älteste Gewerbe der Menschheitsgeschichte sorgt aktuell in Neustadt für Unmut. Die Zahl der Anträge für sogenannte Terminwohnungen hat zugenommen.

Aktuell liegen im Rathaus der Stadt Neustadt siebzehn Anträge für sogenannte Terminwohnungen für Prostituierte vor. In den vergangenen Monaten hätten diese Anträge zugenommen, so die Stadtverwaltung.

Bebauungsplan soll helfen

Die Stadtverwaltung will nun verhindern, dass die Zahl der Bordelle und Prostituierten-Wohnungen insbesondere im Gewerbegebiet "Nachtweide" ansteigt. Denn manche dieser Wohnungen sollen sich in der Nähe von privaten Kinderspielplätzen befinden. Jetzt will die Stadt die Ansiedlung von Bordellen mit dem Bebauungsplan steuern. Damit sollen Bordelle an bestimmten Orten in der Stadt verhindert werden. Diese will die Stadt jedoch nicht überall komplett verbieten.