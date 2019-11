Nach dem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Neustadt an der Weinstraße bleibt die Unterkunft bis auf weiteres geschlossen. Die Stadt stellt den betroffenen Flüchtlingen vorübergehend andere Unterkünfte zur Verfügung. Derzeit sind die 79 Flüchtlinge in einer Sporthalle untergebracht. Bis Dienstagabend sollen nach Angaben der Stadt voraussichtlich alle Flüchtlinge in andere Neustadter Flüchtlingsunterkünfte gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Rund um die Waschküche, in der der Brand entstanden sei, hätten der Rauch und die Löschmittel deutlich sichtbare Schäden hinterlassen, teilte die Stadt mit. Bei dem Brand am Sonntagabend waren 100 Feuerwehrleute und 50 Rettungskräfte im Einsatz. Neun Bewohner wurden durch Rauchgase leicht verletzt.