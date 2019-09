per Mail teilen

Ein 31-Jähriger hat einen Polizeibeamten so stark verletzt, dass dieser ins Krankenhaus musste. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 27-jährige Ehefrau des Mannes zuvor die Beamten gerufen, weil dieser sie geschlagen habe. Nachdem der stark alkoholisierte Mann Fotos von den Polizisten in sozialen Netzwerken verbreiten wollte, sollte ihm das Handy abgenommen werden. Dagegen wehrte er sich massiv. Einen Beamten biss er in den Einsatzhandschuh, einem weiteren Beamten trat er heftig ins Gesicht. Dieser erlitt eine Kiefer- und Kehlkopfprellung und musste im Krankenhaus versorgt werden.