Die Umweltabteilung der Stadt Neustadt hat ihr Vorgehen gegen Wildmüll auf dem Parkplatz Nonnental positiv bewertet. Um das Abladen dort zu verhindern, hatte sie den Zufahrtsweg zu dem Parkplatz neben der B 39 Richtung Lambrecht gesperrt. Wie die Stadt Neustadt mitteilt, habe sie vor gut anderthalb Monaten veranlasst, dass der sogenannte Parkplatz Nonnental für normale Pkw nicht mehr befahrbar ist. An beiden Zufahrten des Weges sind rot-weiße Stahlpfosten aufgestellt worden. Bis dahin seien auf dem Weg mehrfach volle Müllsäcke und Sperrmüll entsorgt worden, so die Umweltabteilung. Da der Weg von der Straße kaum einsehbar war, habe er anscheinend einige Leute ermutigt dort den Müll unbeobachtet abzuladen. Das Problem habe man durch die Zufahrtsperren in den Griff bekommen. Insgesamt seien im vergangen Jahr 10 bis 15 Tonnen Wildmüll auf Waldwegen und Feldern in Neustadt abtransportiert worden.