Die Deutsche Post will in Neustadt deutlich mehr Personal einstellen. Damit reagiert der Konzern auf die verspäteten Briefzustellungen in den vergangenen Monaten.

Im November sind nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Post bereits 25 neue Mitarbeiter am Standort Neustadt eingestellt worden. Im Dezember sollen noch 19 weitere Zusteller hinzukommen. Dadurch sollen die Briefe im Stadtgebiet und den Stadtteilen bald pünktlich ausgeliefert werden. Allerdings dauere die Einarbeitung gerade in der Vorweihnachtszeit länger als sonst, weil derzeit besonders viele Pakete und Briefe verschickt werden. Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel hatte sich direkt beim Vorstand der Deutschen Post beschwert. Auch der Bad Dürkheimer Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger hat dort nun um ein klärendes Gespräch gebeten. Seit Monaten häufen sich bei der Stadtverwaltung die Beschwerden, dass die Briefpost bis zu einer Woche verspätet ankommt.