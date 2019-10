per Mail teilen

Bürger im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf kämpfen seit Monaten gegen die Fällung von Linden für ein neues Wohngebiet. Ein Gericht verfügte sogar einen Baustopp. Trotzdem ließ die Baufirma am Mittwoch die Bäume fällen.

Hat die Baufirma mit der Fällung der Lindenbäume gegen einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Koblenz (OVG) verstoßen?

Laut Stadt hatte das OVG sowohl der Baufirma als auch der Verwaltung schon am Dienstag eine einstweilige Verfügung zugeschickt, die einen Baustopp anordnete. Dennoch wurden am Mittwochmorgen fast alle Linden gefällt. Ein Mitglied der Bürgerinitiative versuchte laut Polizei am Mittwoch, die Fällungen zu stoppen und beschädigte dabei mehrere Bauzäune.

dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Peter Steffen

Einfach Fakten geschaffen?

Die Baufirma habe einfach Fakten geschaffen, so die Stadt. Der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel verurteilte die Baumfällung: "Selbstverständlich hätte die Anordnung des OVG von der Firma respektiert und Rechtssicherheit abgewartet werden müssen", sagte er laut einer Mitteilung. Die Stadt Neustadt will rechtliche Schritte gegen die Baufirma prüfen.

Linden gegen Sozialwohnungen

Eine Bürgerinitiative und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bemühten sich schon seit Monaten darum, die 14 Linden zu erhalten. Auf dem Gelände soll Wohnraum für Familien mit geringem Einkommen geschaffen werden. Dort plant eine Wohnungsbaugesellschaft 30 Sozialwohnungen.