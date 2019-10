Eine besorgte Mutter rief am Freitagabend in Neustadt die Polizei, weil ein Mann Kinder auf einem Spielplatz filmen würde. Der Frau kam das Verhalten des Mannes seltsam vor, so die Polizei. Eine Streife traf den Mann im Bereich des Spielplatzes an. Warum er Videoaufnahmen gemacht hatte, war nach Angaben der Beamten nicht zu klären. Der Mann löschte die Aufnahmen zwar, wurde dabei aber aggressiv und beleidigte die Polizisten. Auf ihn kommt jetzt eine Anzeige zu.