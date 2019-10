per Mail teilen

Ein 23-Jähriger hat einem Kontrahenten beim Weinlesefest in Neustadt/Weinstraße mit einem Messer in den Hals gestochen. Das 26-jährige Opfer hatte enormes Glück.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 23-Jährige den Mann und dessen Begleiter beleidigt. Als sie ihn fragten, was das solle, habe der Mann ein Klappmesser gezückt. Erst habe er es seinem Opfer an den Hals gehalten und als der Mann ihn wegschubste, habe er erneut angegriffen und ihn in den Hals gestochen. Laut Polizei verfehlte die Klinge nur knapp die Halsschlagader.

23-Jähriger zur Tatzeit betrunken

Sicherheitskräfte entwaffneten den Angreifer und riefen die Polizei. Der Täter hatte mehr als 1 Promille Alkohol im Blut. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Er befindet sich auf freiem Fuß, da laut Polizei keine Fluchtgefahr besteht. Das 26-jährige Opfer blieb über Nacht im Krankenhaus und wurde am Sonntag wieder nach Hause entlassen.