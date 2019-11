Nach dem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft im Neustadter Ortsteil Haardt bleibt die Unterkunft bis auf weiteres geschlossen. Die Stadt muss den betroffenen Flüchtlingen vorübergehend andere Unterkünfte zur Verfügung stellen. Momentan sind die 79 Flüchtlinge in einer Sporthalle in Neustadt untergebracht. Bis Morgen Abend sollen nach Angaben der Stadt voraussichtlich alle Flüchtlinge in andere Neustadter Flüchtlingsunterkünfte gebracht werden. Der Oberbürgermeister von Neustadt Marc Weigel sagte, die Höhe des Schadens in der Unterkunft sei noch unklar. Rund um die Waschküche, in der der Brand entstanden sei, hätten der Rauch und die Löschmittel deutlich sichtbare Schäden hinterlassen. Nun soll ein Baubiologe herausfinden, ob manche Gebäudeteile bald wieder bewohnbar sind. Bei dem Brand gestern Abend waren 100 Feuerwehrleute und 50 Rettungskräfte im Einsatz. Neun Bewohner wurden durch Rauchgase leicht verletzt.