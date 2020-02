Die diesjährige Spargelernte in der Pfalz könnte Mitte oder Ende März beginnen, falls es keinen Wintereinbruch im Februar mehr gibt. Das ist die Einschätzung eines Gemüseexperten des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum in Neustadt. Zurzeit werden etwa ein Drittel der Pfälzer Spargelfelder mit Folie abgedeckt, um einen möglichst frühen Erntebeginn zu erreichen. Ein Erzeuger in Weisenheim am Sand hat nach eigenen Angaben bereits im Oktober die erste Schicht von Folien aufgebracht. In der Pfalz wird auf mehr als 800 Hektar Spargel angebaut.