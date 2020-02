per Mail teilen

Die Dämpfe, die am Montag zur Räumung der Neustadter Polizeiwache führten, waren nicht giftig. Das teilte die Staatsanwaltschaft jetzt mit. Die Substanz werde auch in Pfeffersprays eingesetzt. Die Dämpfe waren freigesetzt worden, weil LKA-Beamte ein verdächtiges Pulver entzündeten, dass bei einer Durchsuchung beschlagnahmt wurde. In der Folge klagten 13 Beamte über Atemwegsreizungen. Laut Staatsanwaltschaft werde weiter ermittelt, ob sich die Mitarbeiter des Landeskriminalamtes strafbar verhalten haben, als sie das Pulver entzündeten.