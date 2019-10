Die Ausflugszüge Weinstraßen-und Elsass-Express durch die Pfalz gehen am Sonntag in die Winterpause. Das teilte das zuständige Transportunternehmen Vlexx mit. Vom 1. Mai an fuhren die Züge an Sonn-und Feiertagen ohne Umstieg zwischen Koblenz und Mainz nach Weißenburg im Elsass. Ab Montag sind dann DB-Regio-Züge im Stundentakt zwischen Neustadt an der Weinstraße und Weißenburg unterwegs.