Die Polizei in Neustadt sucht nach Unbekannten, die in den vergangenen

Wochen freilebende Enten mit Blasrohrpfeilen schwer verletzt haben.

Passanten hatten die Tiere entdeckt und so gerettet. Nach Angaben eines

Polizeisprechers liegen die Tatorte am Schulzentrum Böbig und in der

Umgebung. Auf die Enten war jeweils ein 15 Zentimeter langer Metallpfeil

abgeschossen worden. Ein Pfeil steckte im Flügel einer Ente - im

zweiten Fall wurde das Herz des Tieres nur knapp verfehlt. Beide Tiere

mussten operiert werden und konnten inzwischen wieder in die Freiheit

entlassen werden. Ob die Pfeile aus einem Blasrohr oder möglicherweise

von einem Pressluftgewehr abgeschossen wurden, sei noch unklar. Experten

des Landeskriminalamtes konnten jetzt an einem Pfeil Spuren des

mutmaßlichen Täters sicherstellen. Zudem hofft die Polizei weiter auf

Zeugenhinweise.