Auf der A650 zwischen Ludwigshafen und dem Oggersheimer Kreuz startet am Mittwoch die Sanierung der Fahrspuren Richtung Ludwigshafen. Das dürfte vor allem im Berufsverkehr wieder für Staus sorgen.

Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, wird der Verkehr wie im Vorjahr mit einer Wechselspur an der Baustelle vorbeigeführt. So blieben morgens und abends für den Berufsverkehr immer drei Fahrbahnen frei. Dennoch werden Staus vor allem in den Stoßzeiten erwartet.

Probleme bei der Baustelleneinrichtung

Während die Baustelle in den vergangenen zwei Wochen eingerichtet wurde, hatten sich immer wieder lange Staus gebildet. Die Erneuerung des Fahrbahnbelags soll im November fertig sein. Laut Landesbetrieb liegen die Kosten der Sanierung bei etwa 6,5 Millionen Euro.

Behinderungen auch bei den Nachbarn in Mannheim

Auch im benachbarten Baden-Württemberg müssen Autofahrer mit erheblichen Behinderungen rechnen, vor allem auf den Autobahnen 5 und 656. Am Heidelberger Kreuz wird es fünf Monate lang Behinderungen geben, auf der A5 bei Dossenheim dauern die Arbeiten für Lärmschutzwände weiter an.