Zum großen Winzerfest-Umzug in Neustadt an der Weinstraße werden heute Zehntausende Besucher erwartet. Auch mit dabei: die neue Deutsche und die neue Pfälzische Weinkönigin.

Der Umzug hat 111 Zugnummern, die sich durch die Neustadter Innenstadt schlängeln. Auch Kutschen mit echten Pferden sind wieder dabei. In den von Traktoren gezogenen Prunkwagen thronen die die frischgekürte Deutsche Weinkönigin Angelina Vogt von der Nahe am Ende des Zuges und die pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler aus Haßloch in der Mitte des Zuges. Die Weinhoheiten stellen sich erstmals einem großen Publikum vor.

Der Festumzug in Neustadt an der Weinstraße im Jahr 2017 SWR

Aber auch weitere "gekrönte Häupter" haben ihren Platz im Festumzug: Ob Zwiebelkönigin oder Bacchusfiguren, ob Kellermeister oder Weinnasen - sie alle ziehen durch Neustadt. Der Umzug hat eine lange Tradition. Seit mehr als 100 Jahren laufen die Zugteilnehmer durch die Straßen der heimliche Weinhauptstadt Deutschlands. Der Festumzug ist der Höhepunkt des alljährlichen Weinlesefestes in Neustadt an der Weinstraße.

Der Zug startet um 13:30 Uhr. Die Polizei sperrt die Strecke ab 12:30 Uhr und leitet den Verkehr um. Staus und Behinderungen könne es dennoch geben. Aus Sicherheitsgründen werden Zufahrten mit querstehenden Lkw blockiert. Die Polizei informiert per Twitter über mögliche Verkehrsbehinderungen. Orte, an denen es in der Vergangenheit Schlägereien oder Straftaten gab, werden videoüberwacht. In der Nacht zu Samstag wurde bei dem Winzerfest ein 26-Jähriger schwer verletzt, er war laut Polizei von einem Betrunkenen mit einem Messer angegriffen worden.

SWR Fernsehen zeigt den Festumzug ab 15 Uhr. Es moderieren Kerstin Bachtler und Claudia Albrecht. Zugreporterin ist Annette Dany.