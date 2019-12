Auf dem Rhein bei Speyer ist es am späten Donnerstagabend zu einem schweren Unfall mit einem Flußkreuzfahrtschiff gekommen. Zwei Schiffe prallten frontal zusammen. Auf einem befanden sich laut Polizei 139 Personen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 22:15 Uhr. Ein Flußkreuzfahrtschiff mit fast 140 Gästen stieß mit einem Tankmotorschiff zusammen. 20 Personen wurden verletzt. Teilweise seien die Verletzten zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Nebel womöglich Ursache

Da sich die Anstoßstelle der Fahrzeuge oberhalb der Wasserlinie befand, drang kein Wasser in die Schiffe ein. Das Tankmotorschiff war mit rund 2.000 Tonnen Diesel beladenen. Es sei jedoch kein Diesel in den Rhein ausgelaufen, so die Polizei. Beide Schiffe hätten aus eigener Kraft noch in den Ölhafen von Speyer fahren können. Den Erkenntnissen zufolge konnten die übrigen Fahrgäste nach dem Unfall auf dem Schiff bleiben. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei im hohen sechsstelligen Bereich.

Warum die Schiffe ineinander fuhren, wird noch ermittelt. Allerdings sei die Sicht auf dem Rhein zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes durch Dunkelheit und dichten Nebel stark eingeschränkt gewesen.