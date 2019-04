Im Prozess um die tödliche BASF-Explosion hat sich der Angeklagte zum ersten Mal zum Unglückstag geäußert. "Der Tag hat mein Leben kaputtgemacht", sagte er. Der 63-Jährige soll versehentlich ein falsches Rohr angesägt haben.

Der 63-jährige Arbeiter sagte am Mittwoch vor dem Frankenthaler Landgericht, der Unglückstag am 17. Oktober 2016 habe zunächst wie ein ganz "normaler Tag" begonnen. Im Rückblick sei der Tag dann in einer Katstrophe geendet - mit der Explosion um 11.30 Uhr, bei der mehrere Menschen starben.

Angeklagter: Keine Erinnerung an den Unglückshergang

"Das war ein schwerer Tag in meinem Leben", sagte der 63-Jährige mit leiser Stimme. "Der hat mein Leben kaputt gemacht." An den Unglückshergang könne er sich nicht erinnern. "Ich weiß fast gar nichts", sagte der Mann. Er könne sich auch nicht erinnern, dass er nach der Explosion in Flammen stand und gelöscht werden musste. Seine Erinnerung beginne erst wieder, als er damals verletzt im Krankenhaus aufwachte. Der Angeklagte, Vater zweier erwachsener Töchter, ist seit dem BASF-Unglück arbeitsunfähig.

Falsches Rohr angesägt?

Der Arbeiter soll damals bei Bauarbeiten im BASF-Rohrgraben versehentlich ein falsches Rohr angesägt haben. Die Fragen des Vorsitzenden Richters wurden am Mittwoch von einem Dolmetscher übersetzt. Der Angeklagte berichtete, dass er schon im Jahr 2010 einmal im Rohrgraben am BASF Nordhafen gearbeitet habe. Dort passierte im Oktober 2016 auch das verheerende Unglück, in dessen Folge vier Feuerwehrleute der BASF und ein polnischer Matrose starben.

Probebohrungen am Rohr

An die Bauarbeiten kurz vor dem Unglück, so der Angeklagte, könne er sich gut erinnern: Wenige Tage vor dem Unglück habe er am 13. und 14. Oktober 2016 ein anderes Rohr problemlos geflext und geschweißt. Er habe einen Helm mit Visier, Handschuhe und Brandschutzschutzschuhe getragen. Ausführlich beschrieb der Angeklagte die Probebohrung an dem Rohr am 17. Oktober, bei der vor Beginn der Arbeiten festgestellt werden sollte, ob das Rohr leer ist. Die Rohrleitung hatte ein Leck und sollte ausgetauscht werden. Die Staatsanwaltschaft geht allerdings davon aus, dass der Angeklagte danach nicht das geleerte Rohr anschnitt, sondern versehentlich ein Nachbahrrohr, durch das eine leicht brennbare Chemikalie floß. Die entzündete eine benachbarte Ethylenleitung, die daraufhin explodierte.

Angeklagter schilderte psychische und physische Probleme

Der 63-jährige Schweißer aus Mannheim hatte vor dem Frankenthaler Landgericht erklärt, die Erinnerung an das Unglück belaste ihn nach wie vor sehr. Leise und zurückhaltend sagte er, dass er an einer schweren Depression mit Schlafstörungen und Albträumen leide. Außerdem sei er in psychiatrischer Behandlung.

Falsche Gasleitung angeschnitten?

Die Gasexplosion 2016 auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen hatte fünf Menschen das Leben gekostet - vier Feuerwehrmänner der Werkfeuerwehr und einen polnischen Matrosen. Es gab 44 Verletzte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor.